В СМИ продолжает муссироваться информация о состоянии Бориса Корчевникова. По слухам, из-за лечения рака гормонами популярный телеведущий поправился на 14 килограммов.

В СМИ продолжает муссироваться информация о состоянии Бориса Корчевникова. По слухам, из-за лечения рака гормонами популярный телеведущий поправился на 14 килограммов.Некоторое время назад особо наблюдательные зрители в Сети стали активно комментировать передачи Бориса Корчевникова с беспокойством за его состояние. По их мнению, 36-летний телеведущий подозрительно быстро и сильно располнел. Сам шоумен в беседе с онкобольной актрисой Александрой Яковлевой признался, что проходил лечение и, к счастью, все позади, а он идет на поправку. Как утверждает , из-за лечения рака гормонами Борис Корчевников поправился на 14 килограммов.Несмотря на то, что шоумен предпочитает не распространяться о своем недуге, репортеры выяснили, что несколько лет назад у него обнаружили опухоль в области ушного нерва. Тогда он не раз обращался к немецким медикам за помощью. В Германии Корчевникову сделали несколько сложных операций. В результате на голове Бориса остался небольшой шов, и, по некоторым данным, телеведущий стал хуже слышать, особенно одним ухом.В кулуарах шептались: "Во время обострения его недуга Борис почти оглох, а надо было слушать команды режиссера и продюсера, которые во время съемок звучат в ушном мониторе. Но потом болезнь немного отступила". И вот в начале 2019 года у обнаружились новые проблемы со здоровьем.Ранее телеведущий рассказал, как перенес трепанацию черепа. "Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни", – признался .