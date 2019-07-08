Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова, передает "Интерфакс".Она подчеркнула, что врачи борются за каждый миллиметр, но "первоначально положительный прогноз не оправдывается". "Сейчас врачи борются за левую руку", — добавила Кузнецова.Девочку регулярно избивала родная тетя. Когда Аишу доставили из Назрани в столицу, врачи обнаружили у нее сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. На теле у ребенка были ушибы, порезы, укусы и ожоги.Женщину, истязавшую девочку, арестовали на 2 месяца. Она отрицает, что наносила племяннице увечья. Однако ее муж рассказал в суде, что его жена регулярно била ребенка.