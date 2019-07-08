Фамилия Шурыгина снова на слуху. На сей раз мать прославившейся своим изнасилованием Дианы Наталья была снята в обществе молодого певца.

Фамилия Шурыгина снова на слуху. На сей раз мать прославившейся своим изнасилованием Дианы Наталья была снята в обществе молодого певца.На днях Наталья Шурыгина повеселилась в одном из развлекательных заведений Москвы. Причем компанию женщине составил вовсе не ее муж Алексей, а некий привлекательный мускулистый мужчина. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении "Дни.ру", речь идет о молодом певце Игоре Лепихине. В ролике парочка медленно танцует, явно получая удовольствие от процесса.Отметим, что Наталья Шурыгина и Игорь Лепихин познакомились в конце прошлого года на дне рождения продюсера Дианы Бичаровой. Тогда, обменявшись контактами, Наталья и Игорь начали общаться. Параллельно с этим отношения Шурыгиной с супругом начали портиться и вконец разладились. В итоге, у Натальи и Игоря закрутился роман. Шурыгина не стала скрывать, что увлечена другим мужчиной, и все рассказала мужу. Они приняли решение развестись.В беседе с журналистами Наталья Шурыгина утверждала, что с мужем Алексеем они давно уже лишь создавали видимость счастливой семьи, сохраняя брак ради общих детей. Интересно, что в результате старшая дочь Диана, говорят, встала на сторону отца.Напомним, что Диана Шурыгина прославилась пару лет назад. Тогда на шоу "Пусть говорят" буквально вся страна обсуждала в подробностях, как весной 2016 года Диану Шурыгину изнасиловали. Благодаря этому на жительницу Ульяновска обрушилась такая слава, которая не снилась многим российским звездам. Суд признал ее обидчика Сергея Семенова виновным. Молодой человек отсидел всего год, когда ему изменили меру пресечения и он вышел на свободу по УДО.