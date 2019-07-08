Модель, певица и телеведущая Kira Shine
высказалась о громком скандале с отравлением продюсера группы На-На. Ее
шокировало то, что многие россияне и звезды шоу-бизнеса заподозрили Бари
Алибасова в обмане.
Модель, певица и телеведущая
высказалась о громком скандале с отравлением продюсера группы "На-На". Ее
шокировало то, что многие россияне и звезды шоу-бизнеса заподозрили Бари
Алибасова в обмане.
В последнее время вокруг Бари Алибасова много шумихи. На
протяжении месяца все пристально следят за его здоровьем после того, как шоумен
выпил жидкость для прочистки труб и отравился.
"Я читала новости про это и была шокирована,
переживала и переживаю сейчас за его здоровье, но позже у меня вызвало
удивление то, что в СМИ начали появляться данные, что этот инцидент – шоу,
которое приурочено к концерту группы “На-на”, который скоро состоится", – прокомментировала
скандальную историю собеседница "Дни.ру". Kira Shine призналась, что не
знает, где здесь правда, а где – ложь.
"Иногда, правда, случается у человека горе, а ты уже
просто отказываешься верить, потому что так много обмана вокруг! Мы потеряли
грань обмана и правды", – отметила ведущая. Она подчеркнула, что –
легенда, и она не имеет права говорить про такого человека плохо. "Как минимум,
потому что он старше меня, и как максимум все, чего он достиг в жизни,
заслуживает только восхищения", – добавила модель.
"Если это все-таки действительно пиар-ход, то по
отношению к своим поклонникам, конечно, артист поступает очень плохо и
неуважительно", – заключила Kira Shine.