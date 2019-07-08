Модель, певица и телеведущая Kira Shine высказалась о громком скандале с отравлением продюсера группы На-На. Ее шокировало то, что многие россияне и звезды шоу-бизнеса заподозрили Бари Алибасова в обмане.

Модель, певица и телеведущаявысказалась о громком скандале с отравлением продюсера группы "На-На". Еешокировало то, что многие россияне и звезды шоу-бизнеса заподозрили БариАлибасова в обмане.В последнее время вокруг Бари Алибасова много шумихи. Напротяжении месяца все пристально следят за его здоровьем после того, как шоуменвыпил жидкость для прочистки труб и отравился."Я читала новости про это и была шокирована,переживала и переживаю сейчас за его здоровье, но позже у меня вызвалоудивление то, что в СМИ начали появляться данные, что этот инцидент – шоу,которое приурочено к концерту группы “На-на”, который скоро состоится", – прокомментироваласкандальную историю собеседница "Дни.ру". Kira Shine призналась, что незнает, где здесь правда, а где – ложь."Иногда, правда, случается у человека горе, а ты ужепросто отказываешься верить, потому что так много обмана вокруг! Мы потерялигрань обмана и правды", – отметила ведущая. Она подчеркнула, что –легенда, и она не имеет права говорить про такого человека плохо. "Как минимум,потому что он старше меня, и как максимум все, чего он достиг в жизни,заслуживает только восхищения", – добавила модель."Если это все-таки действительно пиар-ход, то поотношению к своим поклонникам, конечно, артист поступает очень плохо инеуважительно", – заключила Kira Shine.