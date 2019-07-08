Отколовшийся шоу Уральские пельмени высказался о скандальном инциденте с
грузинским журналистом Георгием Габуния, нецензурно выругавшимся в адрес
президента России. Андрей Рожков обрушился на него в своем Facebook-аккаунте.
Отколовшийся шоу "Уральские пельмени" высказался о скандальном инциденте с
грузинским журналистом Георгием Габуния, нецензурно выругавшимся в адрес
президента России. Андрей Рожков обрушился на него в своем Facebook-аккаунте.
Артист отреагировал на оскорбительные высказывания
телеведущего канала "Рустави 2" в адрес Владимира Путина. Андрей Рожков считает,
что к журналисту следует применить жесткие меры.
"Георгий Габуния,
ты нехороший человек. Лицо тебе набить бы надо!" – написал Андрей
Рожков. В комментариях к посту пользователи соцсети поддержали предложение
комика. "Сильно набить", "Коротко и емко! Хочется поддержать!" -
приводит высказывания фолловеров
Напомним, инцидент с оскорблениями Владимира Путина произошел
7 июля в авторской программе Георгия Габуния "P. S.". Он начал
передачу с нецензурной брани в адрес российского лидера.
Как писали
"Дни.ру", осенью 2018 года участники "Уральских
пельменей"
и Вячеслав Мясников открыли собственный юмористический проект. Они стали
гастролировать отдельно от основного коллектива, заверяя, что о расколе в
команде нет и речи.
Позже Андрей Рожков и Вячеслав Мясников заявили, что не планируют возобновлять деятельность с основным коллективом. В свою очередь участница "Уральских пельменей"
Юлия Михалкова призналась, что шоу "распилили на две части".
– российский актер, сценарист и телеведущий. Капитан команды КВН "Уральские пельмени". Директор творческого объединения "Уральские пельмени" (с декабря 2016 года по февраль 2018 года).