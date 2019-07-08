Отколовшийся шоу Уральские пельмени высказался о скандальном инциденте с грузинским журналистом Георгием Габуния, нецензурно выругавшимся в адрес президента России. Андрей Рожков обрушился на него в своем Facebook-аккаунте.

Отколовшийся шоу "Уральские пельмени" высказался о скандальном инциденте сгрузинским журналистом Георгием Габуния, нецензурно выругавшимся в адреспрезидента России. Андрей Рожков обрушился на него в своем Facebook-аккаунте.Артист отреагировал на оскорбительные высказываниятелеведущего канала "Рустави 2" в адрес Владимира Путина. Андрей Рожков считает,что к журналисту следует применить жесткие меры."Георгий Габуния,ты нехороший человек. Лицо тебе набить бы надо!" – написал АндрейРожков. В комментариях к посту пользователи соцсети поддержали предложениекомика. "Сильно набить", "Коротко и емко! Хочется поддержать!" -приводит высказывания фолловеровНапомним, инцидент с оскорблениями Владимира Путина произошел7 июля в авторской программе Георгия Габуния "P. S.". Он началпередачу с нецензурной брани в адрес российского лидера.Как писали"Дни.ру", осенью 2018 года участники "Уральскихпельменей"и Вячеслав Мясников открыли собственный юмористический проект. Они сталигастролировать отдельно от основного коллектива, заверяя, что о расколе вкоманде нет и речи.Позже Андрей Рожков и Вячеслав Мясников заявили, что не планируют возобновлять деятельность с основным коллективом. В свою очередь участница "Уральских пельменей"Юлия Михалкова призналась, что шоу "распилили на две части".– российский актер, сценарист и телеведущий. Капитан команды КВН "Уральские пельмени". Директор творческого объединения "Уральские пельмени" (с декабря 2016 года по февраль 2018 года).