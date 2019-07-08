В Октябрьский районный суд города Владимира направлено 5 административных исковых заявлений

В Октябрьский районный суд города Владимира направлено 5 административных исковых заявленийКовровская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об информации.Специалисты ведомства выявили 5 сайтов, на которых размещена информация о получении денег в долг под расписку от частных лиц.Профессиональную деятельность по предоставлению займов могут осуществлять только кредитные организации, а также некредитные финансовые организациив случаях, определённых федеральными законами об их деятельности.В Октябрьский районный суд города Владимира направлено 5 административных исковых заявлений о признании информации, размещенной на этих сайтах, запрещенной.