В СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут провести закрытые переговоры на острове Валаам. Сообщается, что темой обсуждения может стать развитие Союзного государства.

В СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут провести закрытые переговоры на острове Валаам. Сообщается, что темой обсуждения может стать развитие Союзного государства.Предполагается, что Лукашенко прибудет к Путину для беседы 11 июля. "К этой дате монахов на острове просят подготовиться к визиту первых лиц", – цитирует издание Znak.com источник. По предварительным данным, во время этих переговоров может быть поднят вопрос интеграции России и Белоруссии в рамках развития Союзного государства. Переговоры при монастыре обещают быть закрытыми для широкой публики.Ранее в СМИ появлялись данные о том, что встреча Путина и Лукашенко состоится 18 июля. О ней, в частности, упоминал сам президент России. На мероприятии в Кремле он подчеркнул настроенность России на развитие интеграционных связей с белорусской стороной. Именно об этом, добавил российский лидер, и пойдет речь во время беседы.Напомним, слухи о том, что президента Белоруссии готовятся отправить в отставку, а возглавляемую им страну превратить в часть России ходили уже давно. Во время прямой линии с президентом России Владимир Путин опроверг эти сведения. "Речь идет о реализации договора о создании Союзного государства – это не единое государство, не одно и то же", – объяснил российский лидер.Тем временем журналисты рассказали, что за участие в интеграционных процессах в рамках Союзного государства надеется на десять миллиардов долларов от Москвы в бюджет своей страны. Как подсчитал ранее бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич, с 2000 по 2010 год ежегодная финансовая поддержка братской республики обходилась российскому бюджету в сумму от сотен миллионов долларов до двух – трех миллиардов.