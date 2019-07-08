Мужчина погиб во время марафона на озере Селигер, что в Тверской области. Как уточняют журналисты, 7 июля 25-летний Ярослав Пантелеев из Великого Новгорода принимал участие в ежегодном заплыве X-Waters Seliger. Примерно на 9 километре ему стало плохо.

Мужчина погиб во время марафона на озере Селигер, что в Тверской области. Как уточняют журналисты, 7 июля 25-летний Ярослав Пантелеев из Великого Новгорода принимал участие в ежегодном заплыве X-Waters Seliger. Примерно на 9 километре ему стало плохо, пишет агентство "Интерфакс".Молодого человека успели довезти до реанимационной машины, которая дежурила на берегу. Однако врачи оказались бессильны.Как утверждают знакомые Ярослава, он был опытным пловцом, регулярно участвовал в подобных мероприятиях.