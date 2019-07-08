Группа туристов, планирующая отдохнуть в живописном ущелье Красные камни столкнулась с наглым поведением молодого медведя: животное отогнало людей от их сумок с провизией и, спокойно расположившись рядом с горящими углями для шашлыка, утолило свой голод.

Недалеко от Норильска в горном массиве Хараелах расположено хорошо известное местным любителям природы ущелье "Красные камни". Здесь находятся горы, глубокое чистое озеро и водопад.Ущелье часто посещают любители активного отдыха. Полюбоваться видами, полазить по скалам, подышать чистым воздухом. В этот раз туристам помешал молодой медведь.К путешественникам из Норильска, жарящим шашлык, выбежал косолапый, отогнал двуногих от их собственных сумок и пакетов с провизией и, спокойно расположившись рядом с горящими углями, крепко отобедал, чем бог послал.Туристам ничего не оставалось делать, кроме как сфотографировать медведя и снять его на видео. В результате наглой выходки лесного жителя никто не пострадал, если не считать уязвленную гордость людей, считающих себя хозяевами природы.