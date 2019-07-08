В Иркутской области ликвидируют последствия мощного паводка, в результате которого затопило более 10 тысяч жилых домов. В Нижнеудинском районе разбираются с действиями местных чиновников и проверяют появившуюся информацию, что коммунальщики в первую очередь кинулись устранять последствия наводнения на участке мэра города.

В Иркутской области ликвидируют последствия мощного паводка, в результате которого затопило более 10 тысяч жилых домов. В Нижнеудинском районе разбираются с действиями местных чиновников и проверяют появившуюся информацию, что коммунальщики в первую очередь кинулись устранять последствия наводнения на участке мэра города.Иркутская область продолжает в буквальном смысле слова разгребать последствия одного из самых крупных в истории области паводков. Число жертв увеличилось до 23. О местонахождении еще восьми неизвестно.Пока коммунальные службы ликвидируют последствия, местные власти решают судьбу мэра Нижнеудинского района области Сергея Худоногова.Вот кадры того самого видео: техника, грузовые машины, цистерны с водой. Работа ведется активная, только вот не на полностью затопленных улицах или буквально ушедшей под воду набережной города, а на частном участке у коттеджа Худоногова. Сам мэр все отрицает, мол, у него даже дома нет, только огород. Но местные настаивают: это территория главы района.После публикации видео проверить его достоверность и отстранить чиновника от работы поручил глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко. Худоногов отвечает: ему об этом ничего не известно. На просьбу прокомментировать слова Мутко мэра Нижнеудинского района сказал:"Пока ничего не могу прокомментировать, так как ничего не знаю. Работа идет, результаты хорошие".А проблема в том, что, по словам местных жителей, ситуация в районе остается практически без изменений. На связь с ними ни Худоногов, ни его приближенные не выходят. Всеми вопросами по выплатам занимаются социальные службы. Но и там не до конца понимают, что отвечать."Специалисты по выплатам есть, но они многим отказывают. Все повреждено, людям жить негде, но все равно идут отказы. Худоногову промывают бассейн, воду ему возят, а местные жители страдают без воды", — рассказывает местная жительница Елена Дашкевич.В пресс-службе губернатора фактов для отстранения главы района пока не нашли. Решение будут принимать после проверки."У нас должны быть основания для отрешения от должности. Сейчас будет проводиться проверка. Подтвердятся факты – будет принято решение", — поясняет начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Ирина Алашкевич.Действиям мэра дадут правовую оценку в местной прокуратуре. Однако некоторые депутаты считают, что ждать результатов совсем необязательно. После такого скандала писать заявление об отставке должен сам чиновник."Когда уже на уровне заместителя председателя правительства звучит требование уйти в отставку, то тут уже вопрос не в подтверждениях, это уже руководство к действию", — считает Александр Якубовский, депутат Государственной Думы РФ от Иркутской области.И тем не менее Сергей Худоногов уходить сам не собирается. На посту главы района он работает уже четверть века. Пока результатов прокурорской проверки нет, в городе продолжают проводить восстановительные работы. Частично разобраны завалы и дезинфицированы улицы. На очереди – налаживание энергетики.