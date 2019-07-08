Злоумышленники, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, за что получали по 11 % от каждой транзакции...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, за что получали по 11 % от каждой транзакции.По предварительном данным, обороты обнальной «площадки» составляли более 1 млрд рублей в год, а доход злоумышленников превысил 35 млн рублей.Услугами подпольных банкиров пользовались крупные компании разных сфер деятельности.В ходе обысков при поддержке бойцов ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве полицейскими обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм.По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время в отношении 5 подозреваемых в возрасте от 23 до 58 лет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им предъявлено обвинение.Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26