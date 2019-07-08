Злоумышленники, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, за что получали по 11 % от каждой транзакции...
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, за что получали по 11 % от каждой транзакции.
По предварительном данным, обороты обнальной «площадки» составляли более 1 млрд рублей в год, а доход злоумышленников превысил 35 млн рублей.
Услугами подпольных банкиров пользовались крупные компании разных сфер деятельности.
В ходе обысков при поддержке бойцов ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве полицейскими обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм.
По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время в отношении 5 подозреваемых в возрасте от 23 до 58 лет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
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