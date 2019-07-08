В Калуге арестован мужчина, который выстрелил в вора, пытавшегося украсть стройматериалы.

Тело 40-летнего мужчины нашли 5 июля недалеко от проселочной дороги. Позже нашли очевидца случившегося, который и помог выйти на убийцу.Выяснилось, что 55-летний мужчина заметил на своем участке с недостроенным домом человека, который, как ему показалось, решил украсть инструменты и стройматериалы, и выстрелил в него из охолощенного автомата, переделанного в боевой, сообщает "Интерфакс".От полученного ранения грабитель скончался на месте. Хозяин дома оттащил его тело в лес и избавился от оружия.Когда стрелка задержали, он заявил, что хотел только напугать вора.