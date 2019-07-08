В Апшеронском районе Краснодарского края 12-летний мальчик погиб под обрушившейся стеной полуразобранного частного дома. Трагедия произошла на глазах отца, который в этот момент пилил ветки деревьев. Он вызвал скорую, но спасти ребенка не удалось.

В Апшеронском районе Краснодарского края следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.Трагедия произошла вечером 7 июля, когда 40-летний местный житель вместе с 12-летним сыном находился на своем земельном участке.На нем располагался полуразрушенный дом, который отец ребенка разбирал накануне.В тот момент, когда мужчина пилил ветки деревьев, а сын находился у стены полуразобранного дома. Стена обрушилась прямо на мальчика.Отец незамедлительно вызвал скорую, но медикам лишь оставалось констатировать смерть ребенка: от полученных травм он скончался на месте.Следователи выясняют обстоятельства трагедии и проводят судебно-медицинскую экспертизу и продолжают расследование, говорится в сообщении регионального главка СК РФ.