На Рыбинском водохранилище сел на мель четырехпалубный пассажирский речной теплоход Viking Helgi, на борту которого находятся сотни иностранных туристов. Как сообщил информированный источник, ЧП произошло вблизи поселка Тихвинское. К счастью, никто не пострадал.

На Рыбинском водохранилище днем 8 июля сел на мель четырехпалубный пассажирский речной теплоход Viking Helgi, на борту которого находятся три сотни иностранных туристов и сто членов экипажа.Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, ЧП произошло вблизи поселка Тихвинское. К счастью, никто не пострадал.По предварительным данным, у судна отказала электрическая рулевая машина.Сидели на мели путешественники около 10 минут, вскоре теплоходу удалось самостоятельно сняться с мели и на резервных системах двинуться в порт Рыбинска, рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.