На станции столичного метро Молодежная задержан молодой человек с подозрительными предметами в рюкзаке. Они оказались муляжами гранат.

На станции столичного метро "Молодежная" задержан молодой человек с подозрительными предметами.Как сообщает ТАСС, вечером 7 июля при проходе пассажира к турникетам сработала рамка металлодетектора, подав сигнал об опасном содержимом его рюкзака. Охрана обнаружила там два муляжа гранат. Молодой человек объяснил, что приехал в Москву из Тверской области и увлекается реконструкцией событий Второй мировой войны, а гранаты никакой опасности не представляют.С реконструктора взяли письменные объяснения в полиции после чего отпустили.