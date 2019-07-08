Главный тренер футбольной сборной Бразилии Тите после победы его подопечных на домашнем Кубке Америки стал обладателем уникального достижения. Он – единственный специалист, который руководил командами, выигравшими все три главных турнира Южной Америки.

Главный тренер футбольной сборной Бразилии Тите после победы его подопечных на домашнем Кубке Америки стал обладателем уникального достижения. Он – единственный специалист, который руководил командами, выигравшими все три главных турнира Южной Америки.Тите стал первым в мире, чьи подопечные побеждали на Кубке Америки, а также в двух клубных континентальных турнирах. В 2008 году бразильский "Интернасиональ" под рукой Тите выиграл Кубок Судамерикана, а в 2012-м он вместе с другой командой своей страны "Коринтиансом" победил в Кубке Либертадорес.