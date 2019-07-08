Снова получить доступ на российский рынок грузинские авиаперевозчики смогут после выполнения ряда условий.

Снова получить доступ на российский рынок грузинские авиаперевозчики смогут после выполнения ряда условий, передает "Интерфакс".По данным информированного источника, грузинские перевозчики в первую очередь должны рассчитаться по задолженности перед Корпорацией по организации воздушного движения за аэронавигационную деятельность. После чего должна пройти подготовка и согласование грузинскими авиакомпаниями с российской стороной программ по повышению транспортной авиационной безопасности.Когда условия будут выполнены, авиационные власти РФ приступят к рассмотрению вопроса допуска грузинских авиакомпаний к перевозкам в российских аэропортах.Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператоров и турагентов власти попросили воздержаться от продаж путевок в Грузию.Эти меры были приняты после того, как 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации депутатов из России с целью участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Возглавлял ассамблею депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что стало причиной протеста грузинской оппозиции.