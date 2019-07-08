В понедельник, 8 июля, состоялась церемония награждения лауреатов общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине. Работы победителей могут быть использованы при оформлении новой достопримечательности столицы.

В понедельник, 8 июля, состоялась церемония награждения лауреатов общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине. Работы победителей могут быть использованы при оформлении новой достопримечательности столицы.Строительство духовного центра началось в прошлом году унабережной Москвы-реки в составе нового жилого района "Город на рекеТушино-2018". Архитектурный комплекс будет состоять из храма святогоравноапостольного князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине, отдельно стоящейзвонницы и интерактивного культурно-выставочного центра.Доминантой комплекса станет белоснежный храм, рассчитанныйна 785 человек. В высоту он будет достигать 58 метров. Традиционно храм разделенна три части, в его середине будет расположено хорошо освещенное пространствопод шатровым сводом.Главной особенностью храма святого равноапостольноговеликого князя Владимира станет внешнее убранство. Экстерьеры культового зданиябудут оформлены живописными эскизами мозаичных панно.Выбрать эскизы было решено путем открытого конкурса спривлечением как известных художников и архитекторов, так и молодыхспециалистов. Прием заявок начался 11 февраля и продолжался до 17 июня.За этовремя на суд организаторов конкурса поступило 49 эскизов мозаичных панно. Послеэтого предстояло выбрать лучшие работы, соответствующие сюжетным программаммозаичного декора будущего храма, а также канонам Русской православной церкви.Немаловажное значение имела и художественная ценность работ.Определить победителей конкурса предстояло авторитетномужюри в состав которого вошли представители церкви, выдающиеся художники,архитекторы, искусствоведы.Среди членов жюри – министр культуры Владимир Мединский,владелец футбольного клуба "Спартак", член попечительского советахрама святого равноапостольного князя Владимира – Патриаршего подворья в ТушинеЛеонид Федун, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Преосвященный Парамон,заслуженный деятель искусств России Андрей Баталов и многие другие. Все они присутствовали на церемониинаграждения победителей.Победителем конкурса стал художник Александр Корноухов,второе и третье места разделили Анатолий Гончаренко и Алина Баталина.Специальной премией организаторы конкурса отметили молодую художницу КэтиМеладзе. Жюри обратило внимание на самобытный взгляд и органичное использованиецвета в ее эскизах.Все лауреаты тепло поблагодарили организатора ижюри за прекрасное проведение конкурса.Его общий призовой фонд составил 3,5 миллиона рублей.Победитель конкурса получит 1,5 миллиона рублей, занявший второе место -миллион, а за третье место положено 800 тысяч. Специальная премия составляет200 тысяч рублей.По словам Александра Корноухова, мозаичные панно для храмасвятого равноапостольного великого князя Владимира – это уникальное сочетаниемозаики и бетона."Это редкий для церкви рассказ о ее жизни на всехэтапах", – отметил он.Действительно, сюжетная программа мозаичного декора позадумке архитекторов должна охватить более чем тысячелетнюю историю Русскойправославной церкви, начиная от выбора князем Владимиром веры и до возрожденияцеркви на рубеже XX и XXI веков.Так, у главного, западного входа в храм прихожан будутвстречать фигуры святого князя Владимира и святой княгини Ольги. С восточнойстороны в центральной нише расположится образ Святой Троицы, а по ее бокамфигуры святого князя Дмитрия Донского и святой княгини ЕфросинииМосковской.Также на фасаде храма будут изображены благоверные князьяАлександр Невский и Даниил Московский, святые страстотерпцы Борис и Глеб,благоверный князь Андрей Боголюбский."Очень правильно, что духовный центр целого районапредлагается не просто сделать совершенным эстетически, но и наполнить егосодержательно, украсив стены храма образами величайших русских святых", -отметил министр культуры Владимир Мединский.По словам Леонида Федуна, у участников конкурса не былострогих рамок. "Мы сделали его открытым, чтобы каждый желающий мог принятьв нем участие", – отметил он. Все работы Федун назвал достойными.В свою очередь Преосвященный Парамон отметил место, гдебудет располагаться новый духовный центр. Жилой комплекс "Город на рекеТушино-2018" он назвал одним из лучших примеров того, как нужно относитьсяк родной земле."Храм – это также напоминание жителям столицы и еегостям о вере, испытаниях и богатейшей истории Русской церкви и нашегоОтечества", – подчеркнул владыка.