Телеведущая отчитала футбольных фанатов и неудачно пошутила. Виктория Лопырева посетила стадион.

Телеведущая отчитала футбольных фанатов и неудачно пошутила.Виктория Лопырева посетила стадион.Звезда побывала на матче "Зенита" и "Локомотива" заСуперкубок России. Игра состоялась 6 июля в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" изавершилась победой последних со счетом 3:2.Виктория Лопырева рассказала о походе на спортивноемероприятие в личном Instagram. "12 лет в Суперкубке России не забивали пятьмячей 5️⃣⚽️💪🏽.Пришла Вика, и получите-распишитесь 🤪! (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала звезда.После теледива отметила, что первый тайм ей показалсяскучным, зато второй вызвал шквал эмоций. Также звезда пожурила болельщиков "Зенита",которые выкрикивали очень грубые кричалки. "А в остальном все было супер. Всем спасибо. Новый российскийсезон, в добрый путь! V p.s. Наконец-то поздравила лично Александра Дюкова сновой должностью 🤝очень рада! V", – резюмировала .Эта публикация вызваланедовольство у некоторых отечественный футбольных фанатов. Звезде посоветовалибыть скромнее, и не присваивать себе чужие заслуги. Судя по всему, болельщикине поняли, что теледива всего лишь пошутила по поводу своего вклада в исход игры."Лол, как будто ееприсутствие как-то повлияло на ход матча.. Мда", "Вот почему смоловзабил👏", "Локомотивтоже очень грубо кричали, так что не надо на зенит наговаривать", -писали интернет-обыватели.