Телеведущая отчитала футбольных фанатов и неудачно пошутила.
Виктория Лопырева посетила стадион.
Телеведущая отчитала футбольных фанатов и неудачно пошутила.
Виктория Лопырева посетила стадион.
Звезда побывала на матче "Зенита" и "Локомотива" за
Суперкубок России. Игра состоялась 6 июля в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" и
завершилась победой последних со счетом 3:2.
Виктория Лопырева рассказала о походе на спортивное
мероприятие в личном Instagram. "12 лет в Суперкубке России не забивали пять
мячей 5️⃣⚽️💪🏽.
Пришла Вика, и получите-распишитесь 🤪! (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала звезда.
После теледива отметила, что первый тайм ей показался
скучным, зато второй вызвал шквал эмоций. Также звезда пожурила болельщиков "Зенита",
которые выкрикивали очень грубые кричалки. "А в остальном все было супер. Всем спасибо. Новый российский
сезон, в добрый путь! V p.s. Наконец-то поздравила лично Александра Дюкова с
новой должностью 🤝
очень рада! V", – резюмировала .
Эта публикация вызвала
недовольство у некоторых отечественный футбольных фанатов. Звезде посоветовали
быть скромнее, и не присваивать себе чужие заслуги. Судя по всему, болельщики
не поняли, что теледива всего лишь пошутила по поводу своего вклада в исход игры.
"Лол, как будто ее
присутствие как-то повлияло на ход матча.. Мда", "Вот почему смолов
забил👏", "Локомотив
тоже очень грубо кричали, так что не надо на зенит наговаривать", -
писали интернет-обыватели.