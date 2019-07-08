Врач объяснил, с чем связано странное поведение президента Украины на
совещании. По словам заведующего
неврологическим отделением больницы имени В.П. Демихова Александра Кружалова, Владимир Зеленский вел себя не совсем адекватно не из-за наркотического
опьянения.
Врач объяснил, с чем связано странное поведение президента Украины на
совещании. По словам заведующего
неврологическим отделением больницы имени В.П. Демихова Александра Кружалова, Владимир Зеленский вел себя не совсем адекватно не из-за наркотического
опьянения.
Доктор поставил украинскому лидеру диагноз. По мнению
специалиста, Владимир Зеленский прост очень устал.
"Он пытается не уснуть. А вот эта психомоторная дерганность,
которая возникает в это время, ну, если кто-то пару суток не поспит, у него
примерно то же самое будет", – цитирует невролога радиостанция
"Говорит
Москва". Врач предположил, что Владимир Зеленский выпил много кофе
или принял энергетик, чтобы просто продержаться в бодрствовании.
Также невролог считает голословными обвинения в возможном употреблении
украинским президентом наркотических веществ. В этом ранее политика заподозрили
пользователи Сети. Александр
Кружалов отметил, что если бы Владимир Зеленский употребил запрещенные вещества,
то его поведение было бы иным: он был бы вспыльчивым и агрессивным.
Напомним,
поведение сравнили с
инцидентом, который произошел в 2016 году. Тогда украинский депутат Дмитрий
Добкин резко удалился за колонну и начал вести себя неадекватно.
Как
писали "Дни.ру", ранее сорвался на своего соотечественника в Facebook. Президент Незалежной нахамил украинцу, сделавшему
ему замечание. Не сдержавшись, глава государства набросился на него с едким сарказмом.