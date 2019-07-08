Врач объяснил, с чем связано странное поведение президента Украины на совещании. По словам заведующего неврологическим отделением больницы имени В.П. Демихова Александра Кружалова, Владимир Зеленский вел себя не совсем адекватно не из-за наркотического опьянения.

Врач объяснил, с чем связано странное поведение президента Украины насовещании. По словам заведующегоневрологическим отделением больницы имени В.П. Демихова Александра Кружалова, Владимир Зеленский вел себя не совсем адекватно не из-за наркотическогоопьянения.Доктор поставил украинскому лидеру диагноз. По мнениюспециалиста, Владимир Зеленский прост очень устал."Он пытается не уснуть. А вот эта психомоторная дерганность,которая возникает в это время, ну, если кто-то пару суток не поспит, у негопримерно то же самое будет", – цитирует невролога радиостанция"ГоворитМосква". Врач предположил, что Владимир Зеленский выпил много кофеили принял энергетик, чтобы просто продержаться в бодрствовании.Также невролог считает голословными обвинения в возможном употребленииукраинским президентом наркотических веществ. В этом ранее политика заподозрилипользователи Сети. АлександрКружалов отметил, что если бы Владимир Зеленский употребил запрещенные вещества,то его поведение было бы иным: он был бы вспыльчивым и агрессивным.Напомним,поведение сравнили синцидентом, который произошел в 2016 году. Тогда украинский депутат ДмитрийДобкин резко удалился за колонну и начал вести себя неадекватно.Какписали "Дни.ру", ранее сорвался на своего соотечественника в Facebook. Президент Незалежной нахамил украинцу, сделавшемуему замечание. Не сдержавшись, глава государства набросился на него с едким сарказмом.