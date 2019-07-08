В Москве удалось вывести из квартиры должника по ипотеке, который во время визита приставов, собиравшихся выселить его из единственного жилья, угрожал взорвать гранату. Как сообщили источники в правоохранительных органах, переговоры 40-летним должником велись около трех часов, с 11 часов утра.

В Москве, на улице Октябрьской, удалось вывести из квартиры должника по ипотеке, который во время визита приставов, собиравшихся выселить его из единственного жилья, угрожал взорвать гранату.Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, переговоры 40-летним должником велись около трех часов, с 11 часов утра.У дома должника все это время дежурили пожарные и карета скорой помощи.Как стало известно прессе, в декабре 2011 года мужчина заключил договор по ипотеке с ООО "Русский кредит" на 2 миллиона рублей под залог квартиры в Москве, на улице Октябрьской.Она была оценена в 7 миллионов рублей. В связи с невыплатами по ипотеке несколько лет назад эта квартира была переоформлена на банк.Тогда мужчина обжаловал решение о лишении единственного жилья в Замоскворецком суде столицы. Мотивировал он это тем, что не получил средства в полном объеме.Однако в 2013 году суд отклонил данный иск отклонил, поскольку не нашел подтверждений словам должника, и признал, что договор был заключен на законных основаниях.В сентябре 2016 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск "Русского кредита" о снятии должника с регистрационного учета в данной квартире и его выселении оттуда.Выселить его из квартиры пытались с декабря 2016 года, поскольку должник и его представитель обжаловали данные действия в московских судах.В итоге все они отклонили жалобы, в том числе и на восстановление срока обжалования или предоставления отсрочки, а 8 июля к должнику для его выселения пришли судебные приставы.В то, что у него действительно могла быть граната, поверили потому, что отец должника был военнослужащим.