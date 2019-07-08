Сегодня мы рассказываем о 13-летнем Леве Маноцкове из Ростова-на-Дону. У Левы врожденный порок развития лимфатической системы, который проявился в семилетнем возрасте: у мальчика образовалась доброкачественная опухоль – лимфедема. Опухоль прогрессирует и может вызвать опасные осложнения.

33Live.RuRu и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.Сегодня мы рассказываем о 13-летнем Леве Маноцкове из Ростова-на-Дону.У Левы врожденный порок развития лимфатической системы, который проявился в семилетнем возрасте: у мальчика образовалась доброкачественная опухоль – лимфедема. Опухоль прогрессирует и может вызвать опасные осложнения. Чтобы их предотвратить, Леве необходимо длительное дорогое лечение, которое не оплачивается государством. Родителям мальчика без нашей помощи с оплатой не справиться, а без лечения Лева может стать инвалидом.Из письма Марии Маноцковой, мамы Левы: "Шесть лет назад у сына начала сильно отекать левая нога. Мы обратились в областную детскую больницу, там сделали УЗИ, которое показало опухоль размером 2 см. Начались многочисленные обследования, в результате удалось определить, что это доброкачественная опухоль – лимфедема 3-й степени. Врач объяснил, что нужно начать лечение, иначе отек будет усиливаться и может развиться гнойный процесс. Мы стали искать клинику, где смогут помочь сыну, и нашли специализированный медицинский центр в Москве. Лева уже трижды проходил там комплексное лечение. Оно дало хороший результат: отек заметно уменьшился. Терапию нужно продолжать, иначе Лева не сможет ходить. Но лечение это государством не оплачивается, а наши финансовые ресурсы полностью исчерпаны. Очередной курс нужно пройти как можно скорее: нога у Левушки уже сильно распухла, ждать больше нельзя. Прошу вас, помогите!"Для спасения Левы Маноцкова не хватает 219 610 руб.И. о. главного врача Научно-практического центра "Лимфа" Туяна Будожапова (Москва): "Мальчику необходима комплексная противоотечная терапия, включающая 20 сеансов мануального лимфодренажа и компрессионных процедур, а также уход за кожей, лечебную физкультуру и длительное ношение компрессионного трикотажа, сшитого индивидуально. Эта терапия поможет значительно уменьшить отек и предотвратить его появление в будущем, снизит риск развития осложнений".Внимание!Стоимость лечения и специальных средств по уходу 427 878 руб.100 000 руб. собрали друзья и родственники Димы Шевякова.108 268 руб. собрали читатели Вестей.Ru и rusfond.ru.Не хватает 219 610 руб.ПОМОЧЬ ЛЕВЕРусфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,375 млрд руб. В 2019 году (на 4 июля) собрано 750 571 973 руб., помощь получили 1078 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга «Кровь5». Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.