С момента трагической гибели старшего сына Александра Домогарова прошло 11 лет. Но до сих пор артист в шоке от того, как про это писали падкие до сенсаций журналисты.

С момента трагической гибели старшего сына Александра Домогарова прошло 11 лет. Но до сих пор артист в шоке от того, как про это писали падкие до сенсаций журналисты.Дмитрий, старший сын артиста, работал заместителем начальника депозитного отдела в крупном банке. Он погиб от того, что получил открытую черепно-мозговую травму – его и троих его коллег по работе сбил на большой скорости внедорожник. Машина вылетела на тротуар – на скользкой дороге от дождя водитель не справился с управлением. Парень несколько месяцев не дожил до долгожданной свадьбы...Артисту сразу же посыпались звонки от журналистов. До сих пор он их вспоминает с содроганием. "Никто не хочет залезть внутрь человека, – кричит Домогаров. – Зато перевирают, делают людям больно. Когда погиб старший сын, первый звонок – от репортера: "Как вы себя чувствуете?" Что взрывной человек Домогаров, хорошо владеющий матерным языком, должен сказать? Но жизнь – бумеранг: каждый получит свое".Вообще, поток нелепиц и баек, которые сочиняют про Александра Домогарова, зашкаливает. Но он на них старается не реагировать. "Вообще, выдал бы компьютеры через наркологический диспансер, – цитирует Домогарова . – Обладатели этого отнюдь не простого предмета иногда вызывают опасения. Отобрал у некоторых телефоны, айпады. За то, что пишут журналисты в интернете, иногда нужно стрелять. То я с сыном поругался, мол бедный ребенок... Откуда ветер дует?!"