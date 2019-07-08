Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске не успели официально
зарегистрировать брак. Телеведущий сделал певице предложение – но все планы
разрушила смертельная болезнь.
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске не успели официально
зарегистрировать брак. Телеведущий сделал певице предложение – но все планы
разрушила смертельная болезнь.
В планах Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске было оформить
отношения после 40-летия певицы, которое она отметила в 2014 году. К этому
времени телеведущий сделал артистке предложение.
По словам Шепелева, утром 8 июля, когда Жанна была еще в
постели, он воршел в спальню, встал на одно колено и преподнес певице кольцо из
белого золота. Подготовленную по этому случаю речь телеведущий забыл – так что,
признается он, "что-то мямлил". Жанна, в свою очередь, осталась верна себе – и
кокетливо обещала подумать. Но уже вечером того же дня дала согласие.
К тому времени уже полгода было известно, что у Жанны Фриске
неоперабельная опухоль головного мозга. И вскоре после того, как певица отпраздновала
свой день рождения, ее состояние ухудшилось – так что о браке, по словам
, забыли, собирали деньги на лечение. Артистка прожила еще год.
Жанна Фриске сама успокаивала . Певица
говорила, что они и так счастливы, торжественная свадьба им ни к чему, написал
телеведущий в книге "Жанна". Ее издалои незадолго до очередного дня
рождения артистки, которой сейчас исполнилось бы 45 лет, пишет