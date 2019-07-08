Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске не успели официально зарегистрировать брак. Телеведущий сделал певице предложение – но все планы разрушила смертельная болезнь.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске не успели официальнозарегистрировать брак. Телеведущий сделал певице предложение – но все планыразрушила смертельная болезнь.В планах Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске было оформитьотношения после 40-летия певицы, которое она отметила в 2014 году. К этомувремени телеведущий сделал артистке предложение.По словам Шепелева, утром 8 июля, когда Жанна была еще впостели, он вошел в спальню, встал на одно колено и преподнес певице кольцо избелого золота. Подготовленную по этому случаю речь телеведущий забыл – так что,признается он, "что-то мямлил". Жанна, в свою очередь, осталась верна себе икокетливо обещала подумать. Но уже вечером того же дня дала согласие.К тому времени уже полгода было известно, что у Жанны Фрискенеоперабельная опухоль головного мозга. И вскоре после того, как певица отпраздноваласвой день рождения, ее состояние ухудшилось. Так что о браке, по словам, забыли, собирали деньги на лечение. Артистка прожила еще год.Жанна Фриске сама успокаивала . Певицаговорила, что они и так счастливы, торжественная свадьба им ни к чему, написалтелеведущий в книге "Жанна". Ее издали незадолго до очередного днярождения артистки, которой сейчас исполнилось бы 45 лет, пишет