Оскорбления в адрес Владимира Путина в эфире грузинского телеканала Рустави 2 в Кремле считают последствием нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков. Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе отметила, что это позор для Грузии.

В Грузии отмечаются все новые обострения русофобских припадков, которые в Кремле считают последствием нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал оскорбления в адрес Владимира Путина, которые прозвучали в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".Беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил назвал ранее выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале МИД России.В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества, передает РИА Новости.Осудили тот эфир и простые граждане Грузии, и часть руководства страны.Накануне вечером в знак протеста подъезд "Рустави 2" забросали вениками и яйцами, звучали требования уволить журналиста и руководство СМИ, которые позволили себе оскорбления в адрес руководства России.На некоторое время вещание телеканала даже пришлось остановить, но затем он возобновил свою работу.Руководство "Рустави 2" извинилось, действия журналиста осудили президент и премьер Грузии, грузинский МИД.Однако извинений в данном случае недостаточно. Так считает, в частности, бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.Комментируя RT нецензурные высказывания телеведущего "Рустави 2" Георгия Габунии, она отметила, что это "позор для Грузии".По ее словам, "были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии"."Это было не просто невежество, а спланированная провокация для того, чтобы окончательно подорвать все перспективы российско-грузинских отношений", — считает Бурджанадзе.Она уверена, что это было согласовано с Михаилом Саакашвили — экс-президентом Грузии."Для него, чтобы прийти к власти, нужна провокация и дестабилизация", — считает бывший спикер грузинского парламента.К массовым протестам в Грузии и накаленным отношениям с России привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым.Во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси, которая проходила 20 июня, Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.После этого грузинские оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано, а парламент захватили радикалы.На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ о запрете с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано не продавать путевки в Грузию.