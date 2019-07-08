Злоумышленник заключил с одним из банков кредитные договоры в целях обеспечения заявок на участие в открытых аукционах, однако, не исполнил предусмотренные договором обязательства и не вернул деньги...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора одного из обществ в хищении денежных средств у банка мошенническим путем», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе предварительного расследования установлено, что фигурант заключил с одним из банков 13 кредитных договоров в целях обеспечения заявок на участие в открытых аукционах в электронной форме. После получения денежных средств злоумышленник не исполнил предусмотренные договором обязательства и не вернул деньги, распорядившись ими по своему усмотрению. Общая сумма материального ущерба, причиненного банку, составила свыше 41 миллиона рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Злоумышленником оказался 50-летний житель столицы, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53