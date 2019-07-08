В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей Острова мечты. Сам парк должен заработать до конца года.

Крупнейший крытый парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме смогут посещать около 50 млн человек в год, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин."Парк "Остров Мечты" станет крупнейшим крытым тематическим парком аттракционов в Европе. По предварительным оценкам, посещаемость парка, включая природную ландшафтную зону, может составить порядка 50 млн человек в год", – отметил Марат Хуснуллин.По его словам, парк станет новой точкой экономического роста столицы. Так, благодаря его открытию будет создано более 7,5 тыс рабочих мест. "На территории парка будут открыты 27 аттракционов, гостиница, яхт-клуб, магазины, кафе и рестораны. В общей сложности реализация этого проекта позволит создать более 7,5 тысяч рабочих мест", – пояснил Марат Хуснуллин.Сам парк будет обеспечен транспортной инфраструктурой. К "Острову мечты" построят мост через реку и дополнительные проезды. Также планируется построить новый участок набережной Москвы-реки протяженностью 5 км от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда. В 2015 году в районе парка была открыта станция "Технопарк".В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства крупнейшего в Европе крытого тематического парка "Остров мечты" и открыл там первый надземный пешеходный переход с траволаторами. Переход связал станцию метро "Технопарк" и "Остров мечты"."Строительство парка вышло на финишную прямую. Крупнейший крытый парк развлечений в Европе станет еще одним прекрасным подарком москвичам и точкой притяжения для туристов" - отметил Сергей Собянин. По его словам, ввод первой очереди состоится до конца текущего года.При планировании и проектировании парка мы учитывали ведущие мировые тренды и надеемся, что его запуск будет способствовать переходу столичной индустрии развлечений на качественно новый уровень, отметил председатель совета директоров ХК "Остров Мечты" Амиран Муцоев."Уверен, что наш проект положительно повлияет на привлекательность Москвы и станет новой достопримечательностью – одной из самых посещаемых как российскими, так и зарубежными туристами", - сказал он.Само строительство парка ведется в два этапа. Первую очередь, в том числе тематический парк аттракционов, ландшафтный парк, городской променад с торговой галереей, кинокомплексом и концертным залом планируют завершить в этом году.Запуск второй очереди, в том числе благоустроенной набережной, детской яхтенной школы, концертного комплекса и гостиницы, запланирован на начало 2021 года. Общая площадь комплекса "Остров Мечты" составляет 100 гектаров, что эквивалентно 140 футбольным полям.