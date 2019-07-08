Виктория Боня прислушалась к поклонницам, которые в последнее время часто упрекали ее в худобе, и решила набрать массу. Первыми результатами звезда поделилась в Instagram.

Виктория Боня прислушалась к поклонницам, которые в последнее время часто упрекали ее в худобе, и решила набрать массу. Первыми результатами звезда поделилась в Instagram.39-летняя Виктория Боня начала изнурять себя тренировками и включила в свой рацион более калорийную пищу, чтобы набрать массу. Звезда таким образом отреагировала на критику поклонниц об излишней худобе.Первые результаты экс-участница "Дома-2" выложила в Instagram, отметив упорно занимается уже две недели, несмотря на то, что находится на отдыхе в Турции."Девочки, видно результат? Что я поправилась?", – спросила Боня.Подписчицы поспешили поддержать любимую звезду, отметив, что результат уже есть – округлилась попа и в целом тело стало рельефнее. "Видно👍😍, попочка округлилась, тренировки 💪дают свои плоды", "Я бы не сказала что ты поправилась, но что ты пришла в идеальную форму это факт! Виктория, ты такая умница!!", – пишут поклонницы.Но некоторые комментаторы не понимаю, зачем Боня так "заморачивается"."Зачем было столько худеть, чтобы теперь поправляться🤦🏻♀перестаньте себя мучить!" "Вик вот если бы набрала 10 кг то было бы заметно, а когда ты кг 4 набрала то видно будет только тебе", – пишут они.Ранее звезда уже сообщала, что пытается поправиться, но процесс идет медленней, чем ей хотелось бы.