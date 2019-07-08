Я всегда говорил, что Россия должна быть партнером США. Это безумие тратить столько энергии, создавая из нее врага, потому что Россия - не враг, заявил американский режиссер Оливер Стоун в эксклюзивном интервью ведущему программы 60 минут Евгению Попову.

"Я всегда говорил, что Россия должна быть партнером США. Это безумие тратить столько энергии, создавая из нее врага, потому что Россия — не враг", — заявил американский режиссер Оливер Стоун в эксклюзивном интервью ведущему программы "60 минут" Евгению Попову."Каждый день мы проводим учения на границах с Россией. Я не знаю, способны ли Соединенные Штаты справляться со всеми этими направлениями одновременно, но если они захотят нажать на украинскую кнопку, они запросто на нее нажмут. Например, украинская армия может пересечь границу России или начать гражданскую войну на Донбассе. Мир находится сейчас в таком состоянии, что все зависит от США. Если они скажут, давайте это прекратим, то и другие последуют их примеру. Путин постоянного говорит – давайте поговорим, но США не хотят разговора. Они превратились в агрессора", — заявил Оливер Стоун.Кроме того Стоун подчеркнул, что мир бы стал намного безопаснее, если бы восточные страны сплотились.Картина Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" получила Гран-при 65-го кинофестиваля в итальянском городе Таормина. Фильм описывает события последних пяти лет, которые произошли после Майдана.Режиссером фильма выступил американец украинского происхождения Игорь Лопатенок. Сам Стоун появился на экране в качестве журналиста, который взял интервью у главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.В 2016 году на фестивале в том же Таормине первая картина Стоуна "Украина в огне" получила приз за лучший документальный фильм.Как режиссер и сценарист, Стоун трижды удостаивался премии Американской киноакадемии. Кинематографист принимал непосредственное участие во вьетнамской войне и использовал собственный жизненный опыт для создания сложных произведений на военную и политическую тематики.