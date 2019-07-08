Филипп Киркоров пережил шок. Ежегодное дефиле Dolce & Gabbana едва не окончилось для певца трагически: на поп-короля напала лошадь.

Филипп Киркоров пережил шок. Ежегодное дефиле Dolce &Gabbana едва не окончилось для певца трагически: на поп-короля напала лошадь.У Филиппа Киркорова есть слабость – модные наряды.Поп-король никак не мог пропустить последние коллекции Dolce & Gabbana, которыепоказывают в эти дни на ежегодном дефиле.Певцу сразу приглянулся балахон, расшитый пайетками, халат илетний костюм – шорты и рубашка из принтованного льна. В таком виде ФилиппКиркоров и отправился на вечеринку, которую устроили знаменитые дизайнеры.Однако наряд от известного мирового бренда оценил не толькопоп-король. Лошадь, с которой Филипп Киркоров решил сняться на видео, решилапопробовать льняную сорочку на зуб. Артист почувствовал боль в руке иобнаружил, что животное жует рубашку. В страхе певец стал звать на помощь."Алла, она меня ест!!!", – закричал артист,обращаясь к своей спутнице. К счастью, лошадь вовремя увели и костюм , а также сам поп-король не пострадали. Съемки инцидента певец выложилв сторис своего Instagram.Любовь к брендовым вещам сопряжена с определенными трудностямидля Артисту пришлось превратить целую московскую квартиру вгардеробную. Поп-король при этом признается, что большую часть хранящейся тамодежды он никогда не надевал, напоминает Teleprogramma.pro.