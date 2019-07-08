Филипп Киркоров пережил шок. Ежегодное дефиле Dolce &
Gabbana едва не окончилось для певца трагически: на поп-короля напала лошадь.
Филипп Киркоров пережил шок. Ежегодное дефиле Dolce &
Gabbana едва не окончилось для певца трагически: на поп-короля напала лошадь.
У Филиппа Киркорова есть слабость – модные наряды.
Поп-король никак не мог пропустить последние коллекции Dolce & Gabbana, которые
показывают в эти дни на ежегодном дефиле.
Певцу сразу приглянулся балахон, расшитый пайетками, халат и
летний костюм – шорты и рубашка из принтованного льна. В таком виде Филипп
Киркоров и отправился на вечеринку, которую устроили знаменитые дизайнеры.
Однако наряд от известного мирового бренда оценил не только
поп-король. Лошадь, с которой Филипп Киркоров решил сняться на видео, решила
попробовать льняную сорочку на зуб. Артист почувствовал боль в руке и
обнаружил, что животное жует рубашку. В страхе певец стал звать на помощь.
"Алла, она меня ест!!!", – закричал артист,
обращаясь к своей спутнице. К счастью, лошадь вовремя увели и костюм , а также сам поп-король не пострадали. Съемки инцидента певец выложил
в сторис своего Instagram.
Любовь к брендовым вещам сопряжена с определенными трудностями
для Артисту пришлось превратить целую московскую квартиру в
гардеробную. Поп-король при этом признается, что большую часть хранящейся там
одежды он никогда не надевал, напоминает Teleprogramma.pro.