Квалификационный этап парусной Евролиги в Санкт-Петербурге стал последней точкой отбора перед финалом в Швейцарии. Ставки в этом соревновании были высоки и тем более приятно, что на домашней воде в решающий раунд турнира отобрались два российских экипажа.

Квалификационный этап парусной Евролиги в Санкт-Петербурге стал последней точкой отбора перед финалом в Швейцарии. Ставки в этом соревновании были высоки и тем более приятно, что на домашней воде в решающий раунд турнира отобрались два российских экипажа.Этап в Питере вообще получился очень напряженным. В первый день яхтсменов поливало дождем, во второй — из-за штиля гоночный комитет сумел провести всего четыре гонки, а финальный день подарил спортсменам 9 стартов. Слабый, заходистый ветер, постоянная смена его направления, а также сильное течение Невы сделали этот этап абсолютно непредсказуемым.Традиция немецких команд — побеждать на этапе в Санкт-Петербурге – продолжилась. Сразу два экипажа – клуб Bayerischer Yacht-Club с озера Штарнбергер (южнее Мюнхена) и клуб из Бремена Wassersport-Verein Hemelingen — расположились на первом и втором местах.Командам яхт-клуба Санкт-Петербурга в этот день максимально не повезло. Сначала команда Академии вылетела на фальстарт и получила OCS (гонка не зачитывалась), в следующей гонке наших ребят наказали пенальти на последнем верхнем знаке, а затем разворот на 360 градусов отбросил команду Анны Басалкиной на несколько позиций – она оказалась на 8-м месте.Вторая команда, получившая Wildcard как команда принимающего яхт-клуба — была собрана из молодых и перспективных спортсменов Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга. Рулевым команды стал молодой олимпионик Артем Судаков, тактиком — Даниил Банаян.В последней гонке дня гоночный комитет принял решение о фальстарте команды, но ребята подали протест, так как по данным трекера и по данным видео с дрона фальстарта не было. По результатам разбора протеста судейская бригада оставила нашу команду на 6-м месте. Таким образом, команда квалифицировалась в финал."У нас очень слаженная команда, мы всего за одну тренировку смогли отстроить коммуникацию, — сказал Артем Судаков, капитан команды. – Удача была на нашей стороне, все работали слаженно, поэтому в какой-то момент смогли отыграться. Да, мы самая молодая команда… Ну, если бы не это решение гоночного комитета, были бы вторые".По итогам регаты великолепно отгонялся экипаж яхт-куба "ПИРогово" под руководством Владимира Липавского, нашего знаменитого матчевого гонщика, победителя финала Лиги наций и серебряного призера финала SCL 2017. Ребята отобрались на финал и завершили регату на 4-й позиции."Условия сложные, но в этот раз течение не было особенно бешеным, обычно оно бывает сильнее, — сказа Липавский. – Но за счет того, что был очень слабый ветер, и он был переменчивым – это создало большие сложности, и постоянно условия менялись. В Швейцарию поедем. Пока ставки делать бессмысленно, Санкт-Мориц – это маленькое озеро, где тоже может дуть из-под каждого угла, поэтому пока не прогнозируем".