На протяжении всей недели москвичей ожидает пасмурная погода с кратковременными дождями и температурой в пределах 20 градусов тепла.

На протяжении всей недели москвичей ожидает пасмурная погода с кратковременными дождями и температурой в пределах 20 градусов тепла.Как рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, практически на протяжении всей рабочей недели будет преобладать погода с переменной облачностью и кратковременными дождями. В понедельник и во вторник возможны грозы. В ночные часы в Москве температура будет держаться в районе 11-13 градусов, дневная температура — 19-21.По словам метеоролога, ближе к концу недели погода будет более облачной, днем пройдут дожди. Дневная температура будет на пару градусов ниже, чем то, что мы будет наблюдать в начале недели. Преобладающая температура будет не выше 15-20.В начале недели ветер ожидается юго-западный, но в конце недели уже будет преобладать ветер северных направлений.Атмосферное давление все дни будет ниже климатической нормы. Наиболее низкое атмосферное давление будет 9, 10 и 11 числа – 736 миллиметров ртутного столба, это больше чем на 10 единиц ниже нормы.