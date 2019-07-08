Певица и телеведущая все еще не смирилась со смертью подруги. Ольга Орлова посвящает стихи вокалистке Жанне Фриске.

Певица и телеведущая все еще не смирилась со смертьюподруги. Ольга Орлова посвящает стихи вокалистке Жанне Фриске.В личном Instagram знаменитость опубликовала архивное фото.В кадре Ольга Орлова и Жанна Фриске сидят за праздничным столом.Звезда посвятила умершей подруге несколько строк, которыеописывают тоску по близкому человеку. Орловаповествует, как лежа в кровати ночью не может уснуть из-за тяжелых мыслей ичувства горечи."Хоть на минуточку хочу тебя вернуть / Хоть на секундочку тебяувидеть мне бы / Сказать: "Скучаю так, что не могу уснуть" / Обнять, поцеловатьи отпустить на небо..." – написала Ольга.Поклонники посочувствовали артистке и выразилисоболезнования. Многие восхитились тем, как преданна подруге."А еще говорят, женщины дружить не умеют. Ольга – Вы примердля подражания. Достойны уважения! 👍👍👍 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Безумно жаль что Жанны большенет! Олечка, а вы настоящая, верная и честная! Восхищаюсь вами, эти качествасейчас – редкость...", "Невозможно безслез читать твои слова Олечка! Мы всегда помним и будем помнить Жанну !" – писали интернет-обыватели в комментариях к посту .Напомним, 8 июля ЖаннаФриске могла бы отметить свой 45-й день рождения. К сожалению, четыре годаназад певицы не стало из-за онкологии.