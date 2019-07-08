Певица и телеведущая все еще не смирилась со смертью
подруги. Ольга Орлова посвящает стихи вокалистке Жанне Фриске.
Певица и телеведущая все еще не смирилась со смертью
подруги. Ольга Орлова посвящает стихи вокалистке Жанне Фриске.
В личном Instagram знаменитость опубликовала архивное фото.
В кадре Ольга Орлова и Жанна Фриске сидят за праздничным столом.
Звезда посвятила умершей подруге несколько строк, которые
описывают тоску по близкому человеку. Орлова
повествует, как лежа в кровати ночью не может уснуть из-за тяжелых мыслей и
чувства горечи.
"Хоть на минуточку хочу тебя вернуть / Хоть на секундочку тебя
увидеть мне бы / Сказать: "Скучаю так, что не могу уснуть" / Обнять, поцеловать
и отпустить на небо..." – написала Ольга.
Поклонники посочувствовали артистке и выразили
соболезнования. Многие восхитились тем, как преданна подруге.
"А еще говорят, женщины дружить не умеют. Ольга – Вы пример
для подражания. Достойны уважения! 👍👍👍 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Безумно жаль что Жанны больше
нет! Олечка, а вы настоящая, верная и честная! Восхищаюсь вами, эти качества
сейчас – редкость...", "Невозможно без
слез читать твои слова Олечка! Мы всегда помним и будем помнить Жанну !" – писали интернет-обыватели в комментариях к посту .
Напомним, 8 июля Жанна
Фриске могла бы отметить свой 45-й день рождения. К сожалению, четыре года
назад певицы не стало из-за онкологии.