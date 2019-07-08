От полученных травм мужчина скончался на месте

От полученных травм мужчина скончался на местеНа станции Ильичев во Владимирской области под колесами поезда погиб мужчина. Он попытался перебежать железнодорожные пути, везя за собой велосипед, и не заметил надвигающийся поезд.От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту случившегося начали прокурорскую проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, а также на контроль взят ход доследственной проверки.