Ей грозит до 10-ти лет лишения свободы

Ей грозит до 10-ти лет лишения свободыЖительницу Дзержинска обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Весной этого года к женщине, находившейся в Гороховецком районе, обратился её брат, рассказавший, что у него возник конфликт с местными жителями. Женщина, решив помочь своему родственнику, приехала к указанному месту, где в ходе ссоры вытащила нож из рукава кофты, ударила им одного из оппонентов и убежала с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.Обвиняемую задержали. Уголовное дело направлено в суд. Ей грозит до 10-ти лет лишения свободы.