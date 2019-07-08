В селе Юрьевском Ярославской области представители органов опеки и попечительства обнаружили 5-летнего ребенка, который был привязан к столбу. На место происшествия была вызвана полиция, ребенок отправлен в больницу на обследование.

В селе Юрьевском Ярославской области представители органов опеки и попечительства обнаружили 5-летнего ребенка, который был привязан к столбу. На место происшествия была вызвана полиция, ребенок отправлен в больницу на обследование.Установлено, что мальчик воспитывается в многодетной приемной семье, которая переехала в регион из Подмосковья."У них один свой ребенок, один усыновленный и шестеро под опекой. Мальчик сейчас находится в медучреждении на обследовании, остальные дети помещены в реабилитационный центр", — рассказала ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.При этом она отметила, что раньше эта семья имела положительные характеристики, условия для жизни детей были хорошими. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.