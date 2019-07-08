Народ все еще ломает копья, споря из-за выходки Примадонны. Судя по всему, громкая история с участием Аллы Борисовны забудется нескоро, слишком сильно она зацепила обывателей за живое.

Народ все еще ломает копья, споря из-за выходки Примадонны.Судя по всему, громкая история с участием Аллы Борисовны забудется нескоро,слишком сильно она зацепила обывателей за живое.Вторую неделю россияне обсуждают скандальный заезд главнойзвезды отечественной эстрады по перрону Рижского вокзала. Аллу Пугачеву подвезлина личном авто прямо к вагону. Эта история получила широкую огласку в СМИ, разразилсянастоящий скандал, который не утихает до сих пор.Представители и друзья как могли оправдывали знаменитость:ссылались на почтенный возраст и больные ноги Примадонны, однако народ остается глух к доводам. В Сетипоклонники Аллы Борисовны не прекращают рассуждать о том, заслужила ли артисткаособые привилегии, может ли королева отечественной поп-сцены нарушать установленныеправила.Мнения на этот счет разделились, кто-то выступает в защиту , отмечая, мол, для великой артистки всегда можно сделать исключение. Другие же продолжают настаивать, что все люди равны и правила одинаковы для всех."Сто раз писали ,почему пришлось так поступить🤦‍♂Погуглите (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Закон единдля всех. Хотите исключений из-за возраста, больных ног и т.д. – пусть будутисключения для ВСЕХ возрастных, больных, инвалидов и т.д.", "а какой у неестатус? Народная артистка? Так их хоть с хлебом ешь, не одна она такая...Примадонна?Это неофициальная кликуха, ни в одной табели о рангах ее нет", "Если у людейесть деньги , зачем не воспользоваться", "Ничего страшного, раздули из ерунды.Ей можно и простить, ну немного не подумала. Прямо сенсация века,вокзал встал,поезда не поехали", "Дома надо сидеть, ну реально -старуха ведь", "Куда эта бабка поперлась если она вся больная? Даже подняться не может уже, еле заползла, но за то ее задницу подвезли к вагону", – рассуждали о выходке интернет-обыватели.