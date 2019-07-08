Мероприятия, которые посетили более 70 000 человек, проведены без угроз общественной безопасности, нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий.

В двенадцатый раз центром праздника стал Муром – родной город святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.6 июля текущего года в Муроме прошли традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.В мероприятиях приняли участие глава попечительского совета целевой комплексной программы «Духовно-нравственная культура подросткового поколения России» С.В. Медведева, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе И.О. Щеголев, а также звезды российской эстрады.В обеспечении правопорядка при проведении культурно-массового мероприятия были задействованы более 1500 сотрудников органов внутренних дел региона и сотрудников Росгвардии.Сотрудники правоохранительных органов в полной мере обеспечили порядок и безопасность в городе МуромеМероприятия, которые посетили более 70 000 человек, проведены без угроз общественной безопасности, нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий.