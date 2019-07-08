Звезда сериала Не родись красивой напугала поклонников снимком в Instagram. Лицо Юлии Такшиной украшено огромным синяком.

Звезда сериала "Не родись красивой" напугалапоклонников снимком в Instagram.Лицо Юлии Такшиной украшено огромным синяком.Звезда сериала "Не родись красивой" снимается вновом фильме. Юлия Такшина после завершения популярного проекта работает, восновном, в театре – и вот теперь подвернулся новый проект.Актриса активно делится с поклонниками в своем микроблогеснимками со съемочной площадки. Последний из них фанатов привел в ужас – подглазом Юлии красуетсся огромный фиолетовый синяк."Роли разные важны, роли всякие нужны! Побили, отстраха поседела, то ли еще будет!", – написала звезда сериала "Неродись красивой". Подписчикам следовало бы понять, что "фонарь"Такшина получила по сценарию, это всего лишь грим.Однако на подпись к снимку мало кто обратил внимание.Поклонники взорвались от возмущения. "Юлия кто этот чудовищный мужчина,которой вас так бил?", "Кто посмел!", "Бедняга","Вот это синячище", – сочувствуют актрисе фанаты (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).Более внимательные фолловеры задались более насущнымвопросом: их интересовало, в каком же фильме снимается . Однако Юлия Такшина предпочла сохранить секрет.Юлия Такшина 6 лет состояла в браке с коллегой по цеху Григорием Антипенко – еще одной . У них родились два сына – Иван и Федор. Позже актер расстались, однако сохранили хорошие отношения и даже проводят вместе отпуск.