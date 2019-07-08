Звезда сериала Не родись красивой напугала
поклонников снимком в Instagram.
Лицо Юлии Такшиной украшено огромным синяком.
Звезда сериала "Не родись красивой" напугала
поклонников снимком в Instagram.
Лицо Юлии Такшиной украшено огромным синяком.
Звезда сериала "Не родись красивой" снимается в
новом фильме. Юлия Такшина после завершения популярного проекта работает, в
основном, в театре – и вот теперь подвернулся новый проект.
Актриса активно делится с поклонниками в своем микроблоге
снимками со съемочной площадки. Последний из них фанатов привел в ужас – под
глазом Юлии красуетсся огромный фиолетовый синяк.
"Роли разные важны, роли всякие нужны! Побили, от
страха поседела, то ли еще будет!", – написала звезда сериала "Не
родись красивой". Подписчикам следовало бы понять, что "фонарь"
Такшина получила по сценарию, это всего лишь грим.
Однако на подпись к снимку мало кто обратил внимание.
Поклонники взорвались от возмущения. "Юлия кто этот чудовищный мужчина,
которой вас так бил?", "Кто посмел!", "Бедняга",
"Вот это синячище", – сочувствуют актрисе фанаты (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
Более внимательные фолловеры задались более насущным
вопросом: их интересовало, в каком же фильме снимается . Однако Юлия Такшина предпочла сохранить секрет.
Юлия Такшина 6 лет состояла в браке с коллегой по цеху Григорием Антипенко – еще одной . У них родились два сына – Иван и Федор. Позже актер расстались, однако сохранили хорошие отношения и даже проводят вместе отпуск.