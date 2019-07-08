Объявление певицы Лолиты Милявской о разводе с пятым мужем стало для общественности громом среди ясного неба. О причине расставания артистка сообщила на концерте.

Объявление певицы Лолиты Милявской о разводе с пятым мужем стало для общественности громом среди ясного неба. О причине расставания артистка сообщила на концерте.Лолита Милявская гастролирует по Донбассу. Сегодня, в день семьи, любви и верности, артистка выступила перед местной публикой и внезапно разоткровенничалась. Певица, уже несколько дней живущая одна, рассказала о расставании с пятым мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым."У каждого свой выбор, именно на сегодняшний день... И в праздник, в день семьи, верности, любви… Меня только неделю назад послал муж. Поэтому я, может быть, и не являюсь олицетворением мне верности", – цитирует певицу . Какие-либо подробности Лолита Милявская раскрывать не стала.Напомним, о разводе певица объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!" – объяснила Лолита Милявская.Артистка призналась, что переживала неделю, а потом "плюнула". Расставание с Лолитой Дмитрий Иванов предпочел с прессой не обсуждать. "Это не то событие, чтобы его освещать. Это внутренняя история. Нечем бравировать. Семейная история двух людей из крови и плоти. Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным", – говорил спортсмен.