Скандалы, интриги, провокации – профессиональный инструментарий для рядовой российской знаменитости. Грязный пиар уже давно стал гораздо эффективнее чистого таланта.. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июля 2019 года.

Скандалы, интриги, провокации– профессиональный инструментарий для рядовой российской знаменитости. Грязный пиар уже давно стал гораздо эффективнее чистого таланта.. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июля 2019 года.Андрей Малахов прокомментировал информацию о разводе. Скандально известный шоумен вспомнил, как год назад говорил об идиллии в отношениях.Заявление Лолиты Милявской о разводе с пятым мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым стало сенсацией как для журналистов, так и для коллег артистки. Знакомые и друзья прокомментировали расставание экстравагантной певицы с супругом. Не остался в стороне и скандально известный телеведущий Андрей Малахов.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июля 2019 года, читайте в и специальных .