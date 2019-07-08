В России стоимость на продукты питания неумолимо растут с каждым годом. Накануне стали известны данные Росстата по годовой динамике потребительских цен на товары и услуги в прошлом году.

В России стоимость на продукты питания неумолимо растут с каждым годом. Накануне стали известны данные Росстата по годовой динамике потребительских цен на товары и услуги в прошлом году.В 2018 году все рекорды по росту цент побило пшено. Его стоимость увеличилась на 73,6%.Также значительно подскочил прайс на капусту – на 72,8%. Сахар стал дороже всего на 28,3%, а яйца – на 25,9%.Помимо продуктов питания на 30,8% выросла цена на газомоторное топливо. Также это коснулось и лекарств. Быстрее и стремительнее всего подорожал "Валидол" – на 23,6%.Из этого следует, отмечает издание РБК, темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли уровень инфляции. К слову, в 2018 году она составила 4,3%.Тем не менее, на некоторые продукты стоимость все-таки снизилась. Гречка стала дешевле на 15,8%. Прайс на свежие помидоры упал на 10,6%, а на чеснок – на 10,2%.Отметим, ранее в июле в Центробанке заявили, что темпы роста цен в России в начале лета начали снижаться раньше обычного из-за установившейся в стране теплой погоды. Как утверждает Lenta.ru, это связано с тем, что высокие температуры поспособствовали раннему урожаю. Это, в свою очередь, позволило сдержать привычный для начала летнего сезона уровень инфляции.