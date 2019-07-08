В России стоимость продуктов неумолимо растет. Накануне стали известны данные Росстата по годовой динамике потребительских цен на товары и услуги в прошлом году.

В России стоимость продуктов неумолимо растет. Накануне стали известны данные Росстата по годовой динамике потребительских цен на товары и услуги в прошлом году.В 2018 году все рекорды по росту цен побило пшено. Его стоимость увеличилась на 73,6%. Значительно подскочил прайс на капусту – на 72,8%. Сахар стал дороже всего на 28,3%, яйца – на 25,9%.Кроме продуктов, на 30,8% выросла цена на газомоторное топливо. Это коснулось и лекарств: стремительно подорожал валидол – на 23,6%.Таким образом, темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли уровень инфляции, отмечает РБК. В 2018 году она составила 4,3%.Между тем стоимость некоторых продуктов все-таки снизилась. Гречка стала дешевле на 15,8%. Прайс на свежие помидоры упал на 10,6%, на чеснок – на 10,2%.В начале июля в Центробанке заявили, что темпы роста цен в России начали снижаться раньше обычного из-за установившейся в стране теплой погоды. Как пишет Lenta.ru, высокие температуры поспособствовали раннему урожаю, что позволило сдержать привычный для начала летнего сезона уровень инфляции.