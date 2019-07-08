Представители Президиума посетили музей полиции и обсудили вопросы взаимодействия действующих сотрудников и ветеранов.

Президиум Совета ветеранов Владимирской области посетил Собинский район.Встретили гостей бывший сотрудник органов внутренних дел – глава администрации Собинского района Разов Александр Всеволодович, а также Председатель Совета ветеранов при ОМВД России по Собинскому району Курганов Василий Евгеньевич. В ходе беседы особое внимание Александр Всеволодович акцентировал на основных предприятиях района, некоторые из которых входят тройку в лидеров Российской Федерации.Продолжилась встреча в здании новой школы № 1, которая откроет свои двери более чем для 1000 учеников уже 1 сентября текущего года. Масштабы учебного заведения удивили членов Президиума. Данный проект считается одним из самых глобальных во Владимирской области.После чего представители советов направились в ОМВД России по Собинскому району, где смогли познакомиться с достижениями отдела, историей создания музея, а также героями милиции и современной полиции. Далее в присутствии начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области полковника внутренней службы Алексахина Павла Викторовича, начальника ОМВД России по Собинскому району полковника полиции Табанькова Эдуарда Григорьевича, а также начальников подразделений ОМВД осуждались вопросы, касающиеся взаимодействия ветеранов с действующими сотрудниками.Представители Советов соседних районов Владимирской области получили положительные эмоции от организованного мероприятия.