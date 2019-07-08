Маленькая дочь Леры Кудрявцевой Маша учится манипулировать
взрослыми. 11-месячная девочка уже проявляет характер, что совсем не радует ее
родителей.
Маленькая дочь Леры Кудрявцевой Маша учится манипулировать
взрослыми. 11-месячная девочка уже проявляет характер, что совсем не радует ее
родителей.
В личном Instagram знаменитость опубликовала несколько коротких
видеозаписей. В кадре Мария отказывается покидать качели. Девочка начинает
кричать, когда взрослые пытаются взять ее на руки.
Капризами девочке удается добиться своего: забава
продолжается. Ни мамины уговоры, ни папина строгость не влияют на решение девочки оставаться на качелях.
"Самый серъезный человек на этой планете – это Макарова
Мария Игоревна на качелях. 👉🏼 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
автора сохранена.
– Прим. ред.)",
– подписала Лера Кудрявцева под публикацией.
Телеведущая, судя по всему, больше не скрывает лицо Марии –
ранее она показывала дочку только со спины. Отметим, что интернет-обыватели,
ознакомившись с видеозаписями, пришли к выводу, что девочка очень похожа на папу – хоккеиста Игоря Макарова, единственное, что она унаследовала от мамы – это глаза.
Отметим, что Маша недавно сделала свои первые шаги. Лера
Кудрявцева запечатлела этот трогательный момент на видео.