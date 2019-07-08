Маленькая дочь Леры Кудрявцевой Маша учится манипулировать взрослыми. 11-месячная девочка уже проявляет характер, что совсем не радует ее родителей.

Маленькая дочь Леры Кудрявцевой Маша учится манипулироватьвзрослыми. 11-месячная девочка уже проявляет характер, что совсем не радует ееродителей.В личном Instagram знаменитость опубликовала несколько короткихвидеозаписей. В кадре Мария отказывается покидать качели. Девочка начинаеткричать, когда взрослые пытаются взять ее на руки.Капризами девочке удается добиться своего: забавапродолжается. Ни мамины уговоры, ни папина строгость не влияют на решение девочки оставаться на качелях."Самый серъезный человек на этой планете – это МакароваМария Игоревна на качелях. 👉🏼 ",– подписала Лера Кудрявцева под публикацией.Телеведущая, судя по всему, больше не скрывает лицо Марии –ранее она показывала дочку только со спины. Отметим, что интернет-обыватели,ознакомившись с видеозаписями, пришли к выводу, что девочка очень похожа на папу – хоккеиста Игоря Макарова. Единственное, что она унаследовала от мамы – это глаза.Отметим, что Маша недавно сделала первые шаги. ЛераКудрявцева запечатлела этот трогательный момент на видео.