Спикером станет ведущий эксперт по зарубежной недвижимости, главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин.

Тема нашей беседы: возможности заработка на зарубежной недвижимости. Сколько можно зарабатывать, сдавая в аренду квартиру за рубежом? Какие страны самые привлекательные с точки зрения арендной доходности? Какие бюджеты оптимальны для покупки зарубежной квартиры? Подводные камни и ключевые моменты - эти и другие вопросы мы обсудим с нашим спикером в прямом эфире: 9 июля в 16.00.Вы можете заранее задать свой вопрос через комментарии к посту группы Вконтакте или в личных сообщениях нашей группы. Кроме того, вы сможете задать свой вопрос в прямом эфире.Не пропустите! Будет полезно и интересно!