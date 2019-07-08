Стали известны два первых четвертьфиналиста Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде. Ими стали испанцы Рафаэль Надаль и Роберто Баутиста-Агут.

Стали известны два первых четвертьфиналиста Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде. Ими стали испанцы Рафаэль Надаль и Роберто Баутиста-Агут.Знаменитый Рафаэль Надаль сломил сопротивление бразильца Жуана Соузы, выиграв три партии с одинаковым счетом 6:2. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В четвертьфинале Надаль сыграет с победителем матча двух американцев — Сэма Куэрри — Тенниса Сандгрена.Вслед за своим соотечественником в четвертьфинал пробился Роберто Баутиста-Агут, обыгравший француза Бенуа Пера 6:3, 7:5, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 52 минуты. Его будущий соперник определится в матче Гвидо Пелья (Аргентина) — Милош Раонич (Канада).