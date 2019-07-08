Владимиру Зеленскому стоит съездить в Крым. Если ему так хочется пообщаться с Владимиром Путиным, то лучшего места, чем российский полуостров, просто не придумать. Заодно и отдохнет украинский лидер от трудов на президентском посту.

Владимиру Зеленскому стоит съездить в Крым. Если ему такхочется пообщаться с Владимиром Путиным, то лучшего места, чем российскийполуостров, просто не придумать. Заодно и отдохнет украинский лидер от трудовна президентском посту.Владимир Зеленский расхрабрился – уже не первый раз публичнообращается к Владимиру Путину. Его не останавливает то, что российскийпрезидент ему не отвечает. Но, видимо, украинскому лидеру некому подсказать,что встречи глав государств обычно подготавливают по другому протоколу."Похоже, Владимир Зеленский по Крыму соскучился. Но поего поводу почему-то решил в Минск прокатиться, с Владимиром Путиным тампообщаться хочет. Трампа с собой завлечь планирует, подавшую в отставку Терезу Мэйтоже. Ну и конечно про Макрона с Меркель не забыл", – сказал Дням.Руэксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.По мнению Манукяна, пора немногоотдохнуть от тяжких трудов на благо Незалежной. "Предлагаю ВладимируАлександровичу после выборов в парламент взять отпуск. Очевидно, что ему надоотдохнуть, он явно перетрудился, да и выглядеть стал неважно. Пусть захватитплавки и шлепанцы, и махнет в Крым. Там его местные жители быстро просветят,чей Крым. И ему останется лишь наслаждаться отдыхом у Черного моря нароссийском полуострове", – заключил эксперт.Ранее записал обращение к президенту РоссииВладимиру Путину. Украинский лидер предложил встретиться в Минске припосредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции – чтобы, в частности,обсудить, "чей Крым и кого там нет в Донбассе". Видеообращениепоявилось после того, как стало известно об инициативе провести 12 июлятелемост Россия – Украина под названием "Надо поговорить". Этовызвало резкую реакцию со стороны украинских националистов, телеканал NewsOneвынужден был отменить телемост.